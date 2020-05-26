На Донетчине возобновляется внутриобластное транспортное сообщение

На Донетчине принято решение возобновить работу городского, пригородного и междугороднего транспорта внутри области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказал директор департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

Решение по работе транспорта приняла накануне областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

«Есть решение нашей территориальной комиссии возобновить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на городском, пригородном и междугороднем внутриобластном сообщении Донецкой области», – отметил Литвинов.

По его словам, районным госадминистрациям и органам местного самоуправления как организаторам перевозок на автобусных маршрутах общего пользования рекомендовали рассмотреть на заседаниях местных комиссий по ТЭБ и ЧС возможность возобновления соответствующих видов транспортных перевозок.

«Мы дали все рекомендации с сегодняшнего дня возобновить транспортное сообщение. То есть с сегодняшнего дня все перевозчики начинают внутриобластное транспортное сообщение. Автовокзалы начали продавать билеты», – сказал директор департамента.

Он добавил, что о межобластном транспортном сообщении, в том числе железнодорожном, пойдет речь на следующем этапе послаблений карантина, которые ожидаются с 1 июня.

Работа транспорта и автостанций будет проводиться с учетом выполнения противоэпидемических требований.