На Азовском побережье: Курортные поселки готовятся к приему отдыхающих (Видео)

На Азовском побережье Донетчины курортные поселки готовятся к приему отдыхающих. Привести в порядок пляжи планируют к 15 июня.

Например, в поселке Мелекино за зимний период на пляжах образовались песчаные барханы, собрались груды мусора. И до 15 июня нужно успеть все убрать, выровнять песок, установить раздевалки и пр.

«После того, как здесь поработает техника, сюда направим работников по благоустройству, которые будут разгребать пляжи и приводить их в нормальное состояние. Мы заключаем договоры с аварийно-спасательными службами для обследования морского дна. Потом этого мы выставим буи», – прокомментировал голова Мелекинского поселкового совета Владимир Попович.

На всех территориях, выделенных под пляжи вблизи Мариуполя, уже понемногу начали подготавливать побережье.

В состав Мангушского района входят три главных прибрежных поселковых совета – Ялтинский, Мелекинский и Урзуфский. Здесь размещается 194 базы отдыха и пансионата и 15 детских оздоровительных центров. В 2019 году работало только 60 баз и пансионатов, и всего 3 детских центра.

«Конкретно сказать, сколько мест отдыха будут работать в этом году, мы еще не можем. Но уже знаем по информации от детских оздоровительных центров, что они в этом году работать не будут в связи с коронавирусом. По базам отдыха на сегодняшний день под вопросом открытие коммунальных и государственных учреждений, если откроются, то более позже – с 1 июля. По частным базам и пансионатам – мы будем с комиссией выезжать на места и проверять, насколько там соблюдены карантинные меры», – сообщила в иной телепрограмме глава Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

Она рассказала, что в прошлом году за курортный период в бюджет района поступило 2,4 млн грн – это 3% от общего бюджета района. «В этом году, даже если поступит половина от прошлогодней суммы, то это уже будет хорошо. Конечно, мы не были готовы к таким убыткам, были запанированы определенные проекты по инфраструктуре, на которых теперь нет денег», – отметила глава Мангушской РГА.

В 28 марта въезд-выезд в Донецкую область из иных регионов ограничен, кроме того закрыта линия разграничения. Поэтому если в июне и откроются курорты Азовья, то они смогут принять только жителей подконтрольной украинской власти территории Донетчины.

Как сообщалось ранее, 26 мая Донецкая область перешла на второй этап карантина, при котором снимается ряд ограничительных мер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»