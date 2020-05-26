Ослабление карантина: В Донецкой ОГА объяснили, как вышли на норматив по тестированию COVID-19

В Донецкой области достигли показателя тестирований по COVID-19 – 13,4 на 100 тыс. населения, и потому стало возможным смягчение карантина. Данные Минздрава по региону не охватывали полное количество тестирований. Об этом сегодня, 26 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По сегодняшней информации МОЗ, показатель тестирования по Донетчине составлял 9,01, потому было указано, что область не соответствовала требованиям для ослабления карантина (норматив – более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней). Представитель облздрава пояснил разницу в расчетах Министерства здравоохранения и облгосадминистрации.

«По тем критериям, которые берутся в постановлении Кабмина, расчет берется за неделю (7 дней). Мы посчитали начиная с 18 по 24 мая, сколько тестирований было как в лабораториях Донецкой области, так и в лабораториях Киева по жителям Донецкой области. И у нас вышли такие цифры: 1090 исследований было проведено за неделю в Донецкой области, и 692 исследования в Киеве. Итого мы вышли на показатель 1782 человека, которые были протестированы. Разделить на 7 дней – мы получили 255 человек. Для расчета мы взяли 1 млн 900 тыс. жителей Донецкой области, и таким образом получается показатель 13,42 (на 100 тыс. населения)», – рассказал Педенко.

По его словам, показатель, приведенный на сайте Минздрава, рассчитан без учета количества тестирований, которые проводились в киевской лаборатории жителям Донецкой области.

Ранее сообщалось, что на Донетчине достигнуты все необходимые показатели для введения в области послаблений карантина, и такое решение было принято.