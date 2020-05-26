RU
Все новости

COVID-19 не выявили: В детской больнице Краматорска протестировали сотрудников и пациентов

26.05.20 17:18
Александр Педенко / Фото: скриншот видео
Александр Педенко / Фото: скриншот видео

В Детском территориальном медицинском объединении (ДТМО) в Краматорске протестировали сотрудников и стационарных больных из-за ранее подтвержденного случая COVID-19 у одной из пациенток. Об этом сегодня, 26 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

В ДТМО ранее был подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией у мамы грудного ребенка из Бахмута. После этого медработникам учреждения и пациентам провели тест на COVID-19.

«Оперативно были обследованы все медработники, которые контактировали с женщиной, и те пациенты, которые находились в отделении и также могли контактировать с этой женщиной. В прошлый понедельник были доставлены все материалы на лабораторные исследования, и все результаты оказались негативными. Ни пациенты, ни работники больницы не имеют позитивных ПЦР-тестов на COVID-19», – сообщил Педенко.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк