Откроются позже: В Краматорске физически не успеют выполнить требования по детским садам

В Краматорске детские сады откроют не раньше второй половины июня. Раньше – не смогут выполнить все требования, предъявляемые Минздравом. Кроме того, выполнение этих рекомендаций только в первый месяц обойдется городу в 1,4 млн грн, передает «АКМЦ».

Для закупки тех же карантинных средств придется проводить тендеры, а это – время.

«Мы должны выполнить ряд требований Министерства здравоохранения. Для этого нужно закупить антисептики для обработки рук, для уборки, средства индивидуальной защиты для работников, бесконтактные инфракрасные термометры, бумажные полотенца, и тому подобное. Закупить все это мы можем только через тендер. Но даже если мы объявляем тендер, скажем, 22 мая, если быстро поступят предложения, мы их изучим и закупим все необходимое, то по упрощенной тендерной процедуре нужно как минимум 17 рабочих дней», – отметила руководительница управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

В управлении посчитали: на выполнение во всех детских садах города поставленных Минздравом требований надо 1,4 млн грн. «Есть сэкономленные на питании средства. И их можно будет перенаправить на закупку необходимых средств для детских садов. Но этих средств хватит только на месяц. Если противоэпидемиологическую ситуацию не ослабят, то придется обращаться за помощью и к родителям», – продолжила Мозолева.

В распоряжении Минздрава не указана предельная численность детей, которые могут посещать детские сады. Но очевидно, что группы придется уменьшить. «Мы не сможем принять всех детей. Если дети должны есть меньшими группами и спать на расстоянии 1,5 метра друг от друга, то группы надо сократить где-то вдвое», – подчеркивает Марина Мозолева.

Кто именно будет посещать детские сады – это будет решаться на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Но известно, что в первую очередь будут принимать детей: работников медицинских учреждений, работников МЧС и полиции, родителей, которые предоставят справку с работы о необходимости присутствия на рабочем месте.

Еще одна новость -– отстранение от работы работников старше 60 лет. «Сейчас все работники детских садов получают заработную плату. Но работники, которым 60 лет и больше, находятся в зоне риска. И в распоряжении главного санитарного врача Украины говорится о необходимости отстранения таких сотрудников от работы», – напоминает руководительница гороно.

На первое время работники детсадов 60+ смогут пойти в тарифный отпуск. В дальнейшем придется брать неоплачиваемый отпуск. Обязанности этих сотрудников (больше всего их среди сторожей, завхозов) будут распределены между другим персоналом. В том числе в Краматорске на работу не выйдут 5 заведующих детских садов, которые старше 60 лет. Их работу по совместительству будут выполнять методисты.

Как сообщалось ранее, правительство разрешило открыть детские сады с 25 мая, но только при выполнении определенного перечня требований. В частности: