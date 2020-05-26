Для пересечения КПВВ: Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса могут обратиться к омбудсмену

В связи с действием карантина до 22 июня продолжают оставаться закрытыми контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Из-за этого абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий не могут попасть на пробное внешнее независимое оценивание или в образовательные центры. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В офисе омбудсмена напомнили, что по предварительной информации Министерства образования и науки Украины, образовательные центры начнут свою работу с 9 июня 2020 года. Также 15 июня состоится первый этап пробного внешнего независимого оценивания (ВНО). Вместе с этим, до 22 июня в Украине продлится адаптивный карантин, а также продолжают действовать ограничения по пропуску через КПВВ.

Однако, в исключительных случаях, учитывая индивидуальные обстоятельства социального (гуманитарного) характера, при наличии подтверждающих документов пропуск лиц через КПВВ может быть обеспечен «по отдельному решению командующего операции Объединенных сил и при наличии подтверждения от оккупационных органов Российской Федерации, действующих на этих территориях».

«Напоминаем, что каждый гражданин имеет право обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, которая продолжает принимать все возможные меры для восстановления прав наших граждан пересечь линию разграничения с различными гуманитарными потребностями», – подчеркивают в офисе омбудсмена.

Обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека можно, направив обращение на официальную электронную почту, и указав в нем:

фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина;

электронный почтовый адрес, на который может быть отправлен ответ;

номер телефона, по которому в при необходимости можно будет связаться;

основание пересечения линии разграничения.

К обращению также должны прилагаться копии документов, подтверждающих основание в необходимости пересечения (например, приглашение на прохождение ВНО).