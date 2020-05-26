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В России заявили, что открыли 300 уголовных дел по Донбассу

26.05.20 18:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В рамках вооруженного конфликта на Донбассе в России возбудили более 300 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. Все дела объединили в одно производство. Об этом заявляет пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уточняется, что по данным делам обвиняют 20 человек из числа высшего командования Украины, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины.

Отмечается, что производство ведется в рамках российского уголовного законодательства и норм международного права, объем материалов уголовного дела «составляет уже несколько сотен томов».

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