В России заявили, что открыли 300 уголовных дел по Донбассу

В рамках вооруженного конфликта на Донбассе в России возбудили более 300 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. Все дела объединили в одно производство. Об этом заявляет пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уточняется, что по данным делам обвиняют 20 человек из числа высшего командования Украины, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины.

Отмечается, что производство ведется в рамках российского уголовного законодательства и норм международного права, объем материалов уголовного дела «составляет уже несколько сотен томов».