Заразился от тещи: Стали известны подробности о полицейском ООС, заболевшем COVID-19

Первый случай COVID-19 в составе служащих операции Объединенных сил был подтвержден у сотрудника полиции, который вернулся после командировки домой. Об этом сегодня, 26 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Он находился в командировке и обратился сразу по приезду с места своего проживания в больницу с жалобами на острое респираторное вирусное заболевание. И потом подтвердил, что его теща получила позитивный результат теста на COVID-19», – сообщил Педенко.

По его словам, у полицейского были отобраны ПЦР-пробы, которые подтверили его позитивный статус по COVID-19. Он будет учтен в статистике Донецкой области, но как иногородний.

«Круг его контактов определен, и у них отобраны материалы на ПЦР-исследования, которые или в Славянске, или в Мариуполе будут проведены. Кстати, его анализ был подтвержден в лаборатории Мариуполя», – добавил Педенко.

Напомним, 26 мая в штабе операции Объединенных сил сообщили, что у полицейского из состава ОС подтверждено заболевание COVID-19. Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области.