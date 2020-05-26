Матчи футбольной Премьер-лиги и Кубка Украины возобновятся с 30 мая

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Украинской премьер-лиги и Кубка Украины по футболу с 30 мая. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

«Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая», – написал Павелко.

Он отметил, что теперь будет обращаться к членам исполкома Украинской ассоциации футбола с просьбой поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Напомним, главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру ранее заявил, что в конце мая может состояться поединок между донецким ФК «Шахтер» и киевским ФК «Динамо» в рамках Чемпионата Украины.