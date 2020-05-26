За каждым закреплен куратор: На сторону Украины перешел руководитель телеканала «ДНР» (Видео)

На украинскую сторону перешел руководитель одного из телеканалов «ДНР», он сдался сотрудникам СБУ. Парень согласился дать интервью под вымышленным именем Сергей и при скрытом лице, так как боится за безопасность своих родственников, которые остались за линией разграничения.

Сергей проработал на телеканале Горловки 3 года и разочаровался в перспективах «ДНР».

«Никакой критики быть не должно, показывать только позитив. И обязательное восхваление всех органов местной власти», – поясняет принцип работы «республиканских» медиа Сергей.

Поэтому в «Л-ДНР» ни телеканалы, ни интернет-ресурсы не отражали недельную подземную забастовку на шахте «Никанор-Новая» (г. Зоринск, «ЛНР»). При этом в Горловке была подобная ситуация. «Такая же ситуация бала на заводе "Стирол". Люди хотели забастовку устроить и начали собирать подписи желающих принять участие. Потом эти списки попали в "МГБ ДНР". Всех людей, которые были в этих списках, вызвали "общаться"», – рассказал экс-руководитель горловского телеканала.

«Если люди могут повредить репутации "республики", то с ними проводят "беседы". Если люди не понимают с первого раза и хотят продолжать бороться за какую-то справедливость, то повторные "беседы" – не очень приятные», – дополняет перебежчик.

«Министерство госбезопасности ДНР» также контролирует – что показывать, а что нет в местных медиа. За каждым телеканалом, радио или газетой закреплен куратор. Например, в Горловке этим занимался руководитель городского «МГБ» Алексей Алчин – он до 2014 года был сотрудником горловского управления СБУ.

«"МГБ ДНР" курирует работу всех СМИ. Если что-то пойдет не так, если кто-то посмеет не то выпустить, тогда придут люди и "пообщаются". А после его (Алчина, – ред.) визита часто происходили пертурбации, новые требования: что-то давать, что-то не давать, что-то под таким углом, что-то под другим», – говорит Сергей.

Также вопросами пропаганды в «ДНР» занимается россиянин Александр Казаков, который курирует «республику» от российского ФСБ. Ранее Казаков был советником ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

«Он проводил собрание всех структур, среди всех руководителей СМИ и среди руководителей городов. То есть он занимался кураторством всех сфер деятельности. Он был из России... Все велось к тому, что людям создавали иллюзию, что Донбасс движется в направлении России. Говорили, что вот мы переходим на систему образования Российской Федерации, вот мы привезли учебники из РФ, вот наши дети теперь будут учиться по этим учебникам», – рассказывает бывший экс-руководитель телеканала.

Также от каналов требовали сюжеты под общей тематикой «на Украине хуже». «Приходили распоряжения, что обязательно определенное количество сюжетов на эту тематику должно выйти», – уточнил Сергей.

Чтобы «картинка» была «правильной» российские кураторы возили местных журналистов на повышение квалификации в Ростов-на-Дону.

Хоть Сергей 3 года проработал на руководящей должности в «республиканском» медиа, своей вины он не признает. Уверяет, что лично он не делал материалов о «карателях» и «хунте».

В СБУ утверждают, что на украинскую сторону из «Л-ДНР» перешли сотни представителей «властей» или иных руководителей. «Мы со всеми работаем. Получаем очень ценные данные о том, что происходит на тех территориях. В большинстве своем эти люди сотрудничают с нами, потому что понимают, что только так можно урегулировать ситуацию на территории Украины… Всех людей, которые переходят на нашу сторону, мы проверяем. В том числе, относительно их сотрудничества с иностранными спецслужбами. Проверяем – что есть правда, что нет», – комментирует пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская

Отметим, что в Горловке после 2014 года остался один телеканал «ТВ6», который ранее был муниципальным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»