Дежурил на блокпосту: В Краматорске задержали участника НВФ «ДНР»

В Краматорске пограничники задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, с начала года оперативными сотрудниками Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил в разных населенных пунктах Донецкой области выявлены и задержаны 19 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

«Еще один такой гражданин был задержан вчера в Краматорске. В ходе отработки оперативной информации пограничники обнаружили мужчину 1981 года рождения, который в июне 2014 года в составе незаконного вооруженного подразделения нес службу на одном из блокпостов на территории города», – говорится в сообщении.

По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление по ч. 2 ст. 260 («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности») Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.