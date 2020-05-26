Масштабные работы по восстановлению жилья на Донетчине начнутся 10 июня

В Донецкой области с 10 июня планируют начать работы по восстановлению поврежденного обстрелами жилья с привлечением сил Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 мая, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

«К нам планируется приезд 150 сотрудников ГСЧС из других регионов Украины. Дополнительно будет привлечено 50 сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – отметил Бойко.

По его словам, 27 мая состоится онлайн-совещание с представителями местных органов власти, которые привлечены к этим восстановительным работам.

«Будем определяться по готовности принять этих работников, готовности стройматериалов для начала этого сезона. На сегодня подписаны соответствующие распоряжения и руководителя операции Объединенных сил, и на уровне министерства все согласовано», – подчеркнул Игорь Бойко.

Он также добавил, что силами местных органов власти с использованием областного материального резерва за период с 1 апреля уже восстановлено 43 жилых дома.