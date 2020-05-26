Уже имеют квартиры и десятки тысяч долларов: Почему судьям купили жилье в Бахмуте

В Бахмуте (Донецкая обл.) исполком городского совета планирует выдать 10 работникам Донецкого апелляционного суда служебные квартиры. При этом некоторые из них уже имеют немало квартир, но все они остались в неподконтрольном Донецке. Другие уверяют, что живут в одной квартире со своими коллегами, пишет «Вільне радіо».

В 2014 году Апелляционный суд Донецкой области был перемещен в Бахмут и Мариуполь. Позже, в рамках реформы судоустройства, его переименовали в Донецкий апелляционный суд. Вместе с судом в Бахмут и Мариуполь переехала большая часть судей и работников из Донецка. Поэтому многие из них являются переселенцами.

Квартиры для своих сотрудников просит дать Донецкий апелляционный суд. Соответствующее письмо он направил в середине марта.

Исполком готов выдать 10 квартир, из них:

4 – для судей;

1 – помощнику судьи;

1 – секретарю судебного заседания;

5 – иным работникам суда.

Все имена в проекте решения исполкома скрыты, ведь там есть персональные данные. Однако, некоторые фамилии можно найти на сайте Донецкого апелляционного суда.

Руководитель аппарата суда

На квартиру в Бахмуте претендует руководитель аппарата Донецкого апелляционного суда. На портале судебной власти указано, что на этой должности работает Наталья Мисько. В декларации она отметила 2 квартиры, дом и земельный участок. Однако все они находятся в неподконтрольном Донецке.

Она также декларирует квартиру площадью 51 кв. м в Бахмуте, в которой живет бесплатно как переселенка. Как переселенка, в 2019 году она получила от государства в качестве адресного пособия 2 650 грн.

У Мисько также есть японский автомобиль «Daihatsu Terios», который она приобрела в 2010 году за 143 тыс. грн.

В прошлом году судья заработала 648 тыс. грн, плюс есть наличные сбережения в 10 тыс. долларов.

Ей исполком Бахмутского горсовета планирует выдать в качестве служебного жилья 2-комнатную квартиру площадью 40,40 кв. м по улице Мира. Там она будет жить вместе с дочерью. При этом в своей декларации Мисько не указала ни одного родственника. То есть, если документы заполнены в соответствии с законодательством, то сейчас они с дочерью живут отдельно.

Начальница одного из отделов суда

1-комнатную квартиру на 29,20 кв. м по улице Независимости в Бахмуте могут дать начальнику отдела обеспечения судебного процесса судебной палаты по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях Донецкого апелляционного суда. Эту должность занимает Елена Жердева. В документе указано, что женщина будет жить одна.

У нее есть муж Андрей, который работает на шахте в Покровске. В ее декларации за 2019 год указаны:

квартира в Донецке, которую она приобрела в 2012 году за 197 тыс. грн;

квартира в Бахмуте, где она якобы живет на безвозмездной основе у женщины с именем Ольга Сорока;

квартира в Мирнограде, где живет также на безвозмездной основе у родственника ее муж.

У Андрейя Жердева есть автомобиль KIA, который он приобрел в 2016 году за 147 тыс. грн. Собственной машины у работницы суда, согласно декларации, нет.

В прошлом году Елена заработала 354 тыс. грн, а ее муж – почти 388 тыс. грн. Наличными супруги хранят суммарно 18 тыс. долларов. У Елены и Андрея также есть счета в банке, но сколько там денег, в декларации не указано.

Однокомнатную квартиру может получить также заместитель Елены Жердевой. Однако ее имя установить не удалось.

Руководитель отдела управления персоналом

Еще одну 1-комнатную квартиру на 30,30 кв. м по улице Горбатова распределили начальнице отдела управления персоналом Донецкого апелляционного суда Светлане Говоровой. Согласно декларации чиновницы, у нее есть муж и дочь. Однако, в проекте решения исполкома отмечается, что квартира нужна только работнице суда.

У Светланы также есть недвижимое имущество в Донецке: 2 квартиры в совместной собственности с мужем и 1 квартира в совместной собственности с другим человеком, Олегом Ермаковым.

Сама же женщина декларирует, что живет в Бахмуте бесплатно в квартире все той же Ольги Сороки (в этой же квартире якобы живет и ее коллега Елена Жердева).

Кто такая Ольга Сорока, которая безвозмездно предоставляет свое жилье сразу двум работникам Донецкого апелляционного суда узнать не удалось.

У Светланы Говоровой нет машины, но есть у ее мужа – «DAEWOO Lanos» за 42 тыс. грн. Женщина отмечает, что заработала в прошлом году 363 тыс. грн. Но доходы мужа не указывает. У нее также открыт счет в банке, но что там деньги – неизвестно.

Судьи, помощник судьи и секретарь судебного заседания

Один из судей может получить 1-комнатную квартиру в 32 кв. м по улице Независимости.

Две 2-комнатные квартиры по 46 кв. м и 50,9 кв. м хотят получить судья с дочерью и судья с мужем.

Также, на 2-комнатную в центре города в 56,9 кв. м претендует судья вместе с женой и дочерью.

Для одного из помощников судьи в Бахмуте хотят выделить 1-комнатную квартиру по улице Циолковского. А на Юбилейной, тоже 1-комнатную, для секретаря судебного заседания.

В поисках комментариев

Журналисты пытались узнать об условиях проживания работников суда в служебных квартирах, но в Управлении городского хозяйства и капстроительства не нашли человека, который бы мог это прокомментировать.

Согласно сообщению пресс-службы суда, по приказу Государственной судебной администрации Украины, изданном еще в 2017 году, на служебные квартиры могут рассчитывать судьи, работающие в суде в другом городе.

«Это квартиры именно для переселенцев. То есть те работники суда, которые были перемещены в город Бахмут вместе с учреждением и нуждались в улучшении жилищных условий», – объясняет пресс-секретарь Донецкого апелляционного суда Ксения Стратило.

В суде также отметили, что квартиры покупали за государственный бюджет. В конце 2019 года Государственная служебная администрация выделила деньги на приобретение 10 служебных квартир в Бахмуте.