В Минсоцполитики рассказали, когда начнутся доплаты пенсионерам старше 75 лет

Доплаты к пенсии в размере 500 грн людям старше 75 лет планируется начать с 2021 года, программа охватит более 1 млн пенсионеров. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Сальникова в эфире телеканала «Украина 24».

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил «очень четкую задачу», которая состоит в том, что размер пенсии должен приближаться к фактическому прожиточному минимуму.

«Уже первый шаг мы сделали. С 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет+ введены доплаты в размере до 500 грн на человека. Такие же доплаты для людей 75 лет+ будут предусмотрены с 2021 года», – рассказала Сальникова.

По ее словам, если первая категория охватывает около 1,5 млн человек, то второй этап охватит около 1 млн 100 тыс. человек.

«Вот такие планы», – резюмировала заместитель министра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24».