Мариуполь – лидер по сбору налогов в Донецкой области

В Донецкой области Мариуполь – лидер по поступлениям в городскую казну налогов, поступивших от бизнес-сообществ. Об этом сообщает областная Государственная налоговая служба.
Так, за январь-апрель 2020 года субъекты хозяйственной деятельности оплатили в местные бюджеты региона налогов на сумму 3 млрд 934 млн грн. Из них:
- 2 млрд 938 млн грн – налог на доходи физических лиц;
- 344 млн 200 тыс. грн – единый налог;
- 290 млн 100 тыс. грн – земельный налог.
Наибольшие поступления в местную казну обеспечили плательщики:
- Мариуполя – 1,4 млрд грн;
- города Покровск и Покровского района – 0,6 млрд грн;
- городов Краматорск и Славянск – по 0,4 млрд грн соответственно.