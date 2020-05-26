Мариуполь – лидер по сбору налогов в Донецкой области

В Донецкой области Мариуполь – лидер по поступлениям в городскую казну налогов, поступивших от бизнес-сообществ. Об этом сообщает областная Государственная налоговая служба.

Так, за январь-апрель 2020 года субъекты хозяйственной деятельности оплатили в местные бюджеты региона налогов на сумму 3 млрд 934 млн грн. Из них:

2 млрд 938 млн грн – налог на доходи физических лиц;

344 млн 200 тыс. грн – единый налог;

290 млн 100 тыс. грн – земельный налог.

Наибольшие поступления в местную казну обеспечили плательщики: