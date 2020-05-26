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Мариуполь – лидер по сбору налогов в Донецкой области

26.05.20 20:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области Мариуполь – лидер по поступлениям в городскую казну налогов, поступивших от бизнес-сообществ. Об этом сообщает областная Государственная налоговая служба.

Так, за январь-апрель 2020 года субъекты хозяйственной деятельности оплатили в местные бюджеты региона налогов на сумму 3 млрд 934 млн грн. Из них:

  • 2 млрд 938 млн грн – налог на доходи физических лиц;
  • 344 млн 200 тыс. грн – единый налог;
  • 290 млн 100 тыс. грн – земельный налог.

Наибольшие поступления в местную казну обеспечили плательщики:

  • Мариуполя – 1,4 млрд грн;
  • города Покровск и Покровского района – 0,6 млрд грн;
  • городов Краматорск и Славянск – по 0,4 млрд грн соответственно.

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