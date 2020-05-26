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Ехали с поддельными справками: В «ЛНР» задержали троих человек на границе с Россией

26.05.20 20:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Червонопартизанске (временно неподконтрольная украинским властям часть Луганской области) сотрудники «пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР» задержали троих человек, которые пытались выехать в Россию. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«В пункте пропуска "Червонопартизанск" пограничным нарядом задержаны трое граждан Луганской Народной Республики, которые с использованием фиктивных справок о прохождении трудовой деятельности на территории Российской Федерации предприняли попытку пересечь границу», – заявили в «ЛНР».

У задержанных изъяли поддельные справки, им грозит до 2-х лет лишения свободы.

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