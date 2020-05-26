Или отказываться, или уезжать: Представитель Украины в ТКГ определил судьбу обладателей российских паспортов на Донбассе

Выборы на неподконтрольном украинской власти Донбассе не обязательно должны пройти в этом октябре, главное – соблюдение условий безопасности. Об это заявил депутат от фракции «Слуга народа», представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Андрей Костин, передает «Громадське радіо».

Он отметил, что выборы на неподконтрольном Донбассе этой осенью пройдут только при выполнении всех условий безопасности. В противном случае – не будет трагедии, если выборы пройдет позже.

«Выборы осенью возможны, если будет снято напряжение, если будут выведены войска, если будут разоружены все незаконные военные формирования, прекращен огонь. Если они даже не состоятся вместе с местными выборами на свободной территории Украины, мы не видим никакой трагедии, это может быть и позже. Главное, чтобы выборы проходили по законодательству Украины, не под дулом пистолета, и чтобы Украина контролировала территорию», – сказал Костин.

Депутат не видит проблемы, что до октября осталось 5 месяцев и за это период людям в «Л-ДНР» будет трудно определиться с выбором, так как они предыдущие годы находились в ином информпространстве. «Информация настолько быстро сейчас проникает через интернет и другие средства, что человек, желающий получить информацию, может получить ее даже в самых сложных условиях», – пояснил представитель в ТКГ.

«Я бы говорил о том, что предвыборная кампания должна быть свободной. Ведь по договоренностям на уровне Минского формата определено, что выборы должны быть признаны ОБСЕ. Что не только день голосования, но и весь избирательный процесс должен отвечать так называемым Копенгагенским стандартам, предусматривающием свободное волеизъявление людей. А для того, чтобы ОБСЕ смогло промониторить весь избирательный процесс и подсчет голосов, им надо провести предварительную миссию, чтобы признать, что предвыборный процесс можно начинать», – пояснил Костин.

Он считает, что средства на данные выборы в Украине найдутся. «Если мы будем подходить к этому вопросу, то, думаю, его можно будет урегулировать в соответствующих изменениях в центральный бюджет», – отметил депутат.

Но после проведения выборов при реинтеграции Донбасса жители, которые имеют кроме украинского еще и российский паспорт, должны будут выбирать. «Если мы все же придем к безопасной реинтеграции, то им нужно будет делать какой-то выбор: либо отказываться от российского гражданства, или выезжать в другую страну, которую они выбрали для своего гражданства. Это будет их выбор», – резюмировал Андрей Костин.