По примеру Луганщины: Зеленский настаивает на страховании всех медиков «с передовой»

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на распространении опыта Луганской области по страхованию всех медиков, борющихся с коронавирусом. Об этом он заявил сегодня, 26 мая, на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19, превысило число тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно. «Это минимальное преимущество и снижение количества больных даже при увеличении тестирований свидетельствуют о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии», – сказал Владимир Зеленский.

Также президент поднял вопрос страховок для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это нужно воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые позволят понять, когда наши врачи будут застрахованы», – обратился глава государства к министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышову.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о новации Италии по привлечению волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.

«Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и необходимо соблюдать правила безопасности», – подчеркнул Владимир Зеленский.