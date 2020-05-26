В ситуации на Донбассе гибели мирных жителей не избежать, – эксперт

Ситуация на военном Донбассе стабильна, существенной эскалации конфликта не наблюдается – российские войска не стягивают к украинской границе батальонно-тактические группы, ОБСЕ не фиксирует рост обстрелов. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает «Радио Свобода».

Он акцентировал, что угрозы «глав республик» о возможном наступлении – это «не более чем информационный шум, не более, чем сотрясание воздуха». Недаром это было сделано именно в день годового отчета президента Украины Владимира Зеленского.

Заявления Пасечника и Пушилина о мобилизации «армейских корпусов» также не следует принимать во внимание. «"Армейские корпуса" являются не более чем ширмой. Для полномасштабного наступления, даже для локальной операции, они не годятся. То есть это – ширма для российского вторжения. А никаких маркеров того, что Россия подтягивает батальонно-тактические группы или другие свои формирования, совершенно нет. Все остальное угадывается. Такое было за шесть лет войны не раз», – сказал Жирохов.

Беспочвенны и заявления в «Л-ДНР» об усилении обстрелов на Донбассе. «Единственным независимым источником является ОБСЕ, и они за последние дни не фиксируют обстрелов: как было 11-15 в день по всей линии соприкосновения, столько же и осталось», – отметил эксперт.

Да, на Донбассе продолжают гибнуть не только военные, но и мирное население. «Что погибли гражданские – это, к сожалению, ситуация типичная за последних 6 лет войны. После того, как не стало "серой" или нейтральной зоны, территория оказалась к линии соприкосновения очень близко, вплоть до стрелкового оружия происходят эти перестрелки. В большинстве своем позиции на некоторых участках фронта находятся на окраинах населенных пунктов, как с нашей, так и с той стороны. Люди в силу своих психологических состояний не переселяются. Лучшим бы был вариант и с той, и с той стороны переселить людей, а так – позиции проходят прямо по окраинам», – прокомментировал Михаил Жирохов.

И, по его мнению, в ситуации войны, если мирные граждане будут оставаться в этой зоне, к сожалению, жертв не избежать.

«Единственный вариант, который уже опробован, например, в той же бывшей Югославии – это ввод на линию соприкосновения миротворцев с мандатом ООН или Евросоюза, которые были бы вооружены и могли бы проконтролировать реальное разведение, а не фейковое, которое мы видели осенью прошлого года», – резюмировал военный эксперт.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.