На Луганщине статус пострадавших от военных действий получили около 20 тысяч детей

На Луганщине в службы по делам детей поступило более 20 тыс. обращений по поводу получения ребенком статуса пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сегодня, 26 мая, сообщила на брифинге заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская, передает пресс-служба ОГА.

«В службы по делам детей Луганской области обратились за получением такого статуса 20 284 человека, в том числе 19 715 детей по фактам психологического насилия в связи с проживанием / пребыванием в условиях военных действий, вооруженных конфликтов, временной оккупации; 7 детей в связи с ранением, контузией, увечьем», – рассказала Безгинская.

По ее словам, 18 922 человек получили соответствующий статус, часть дел находятся на рассмотрении.

«Для этих детей в области действует сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также службой по делам детей облгосадминистрации инициировано активное привлечение международных, общественных и благотворительных организаций к оказанию социальной поддержки семьям и детям», – добавила заместитель главы ОГА.