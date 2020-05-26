Лежат, водочку попивают: Житель Луганска рассказал, что происходит в коронавирусной больнице

В «ЛНР» в Луганской городской больнице № 4 больные коронавирусом находятся не в боксах, а в общих палатах. При этом им хоть и не официально, но разрешают передавать алкоголь. Об этом в соцсети рассказал местный житель, со ссылкой на знакомую, чей муж лечится от коронавируса в данном медучреждении.

«Лежит ее муж в четвертой больнице Луганска и не в боксе, а на четвертом этаже в одном из зданий больницы. Он там не один, и все, кто с ним: "Как на курорте лежат там, водочку приношу по просьбе мужа, нарды и так далее". Это цитата жены больного короновирусом», – пишет луганчанин.

Чувствует мужчина себя отлично, «как и вся полу-палата». «В начале пару дней было недомогание и небольшая температура, как при обычном ОРВИ. Но он госслужащий, поэтому его сразу госпитализировали и тест как ожидалось, показал положительный Covid-19», – продолжил автор поста

«Вот так вот история о том, как в ЛНР вирус побеждают», – резюмировал он.

Напомним, что в Луганске больницы №4 и № 15, предназначенные для размещения больных коронавирусом, практически переполнены. От COVID-19 уже скончался 48-летний главный врач больницы № 4 Алексей Навроцкий.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584человек (7 575 человека – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 156 случаев заболевания (64 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 44 случая СOVID-19 (35 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 409 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 13). В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).