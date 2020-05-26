Угрозы «Л-ДНР»: Под ударом находится Станица Луганская

В рамках заявлений «ЛНР» о наступлении под угрозой находится украинская Станица Луганская и пункт перехода через линию разграничения в этом районе. Об этом заявил руководитель исследовательских проектов центра «Реализация и анализ несистемных действий» Дмитрий Громаков, передает «Радио Свобода».

Эксперт призывает не недооценивать угрозы «главы ЛНР» Леонида Пасечника о возможном наступлении. «Я думаю, что они готовы действительно к серьезным боевым действиям, что просто так это не закончится… Россияне всегда прибегали к угрозе силой в любых критических моментах или тупиковых ситуациях. Так было в 2014 году, когда был Иловайск, в 2015 году, когда было Дебальцево. Думаю, точно так же будет и сейчас», – считает Громаков.

По его мнению, учитывая, что первые угрозы пошли из Луганска, а «ДНР» лишь повторила заявления, «у нас под угрозой находятся Станица Луганская». А также пункт перехода через линию разграничения, «где мы не реагировали на отсутствие зеркальных мер и зеркального отведения со стороны "ЛНР" своих войск». «То есть мы никак не реагировали на будку на мосту, на обстрелы в зоне отведения, и это дает возможность и уверенность руководству коллаборационистских режимов дальше навязывать свою повестку через демонстрацию силы», – говорит эксперт.

«Поэтому в данном случае, я думаю, что мы опаздываем в реакциях. И та реакция, которая есть на этот момент с нашей стороны, не совсем адекватна в степени угрозы, которая существует на линии разграничения», – отметил Громаков.

Он акцентирует, что потеря Станицы Луганской «может стать той победой, которая зафиксирует поражение Киева и заставит Киев пойти на уступки Кремлю».

«Ключевая цель – это организация давления и проверка на состоятельность и устойчивость всего киевского режима, режима Зеленского и Зеленского самого. Потому что в своих обращениях все эти Басурины и Пасечники обращаются именно к Зеленскому, не к народу Украины, перекладывая персональную ответственность за все будущее на президента», – резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.

При этом военный эксперт Михаил Жирохов считает, что угрозы «Л-ДНР» – это «не более чем информационный шум, не более, чем сотрясание воздуха».