За выполнение боевой задачи: В Славянске гвардейский пес получил медаль «За преданную службу» (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) кинолог воинской части № 3035 Нацгвардии сержант Эдуард Щеголь и его служебная собака Дерек получили награды за выполнение боевой задачи. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Гвардейского кинолога поощрили денежной премией, а его верного помощника Дерека – медалью командующего Национальной гвардии Украины для служебной собаки по «За преданную службу» III степени.

«Это первая награда Дерека, еще и сразу такая весомая. Ему всего полтора года, поэтому, я уверен, что эта медаль не последняя», – поделился Эдуард Щеголь.

Фото пресс-службаы Нацгвардии

Напомним, что 8 апреля во время несения боевой службы на блокпосту у населенного пункта Долина (Славянский р-н, Донецкая обл.), розыскной пес обнаружил артиллерийский порох в багажнике одной из машин.