Без полотенец и игрушек: В Северодонецке открылись детские сады (Видео)

В Северодонецке с 25 мая начали работать детские сады. Родителей в здание не пускают, а малышам на входе меряют температуру. Персонал – в масках и перчатках.

Утром на входе в детсад №43 «Веселка» – очередь, родители с детьми придерживаются дистанции. Воспитатели встречают малышей – за защитным экраном.

Если у ребенка температура в норме, его отводят в группу. Кроме них и персонала внутрь никого не пускают.

«Они будут очень часто мыть руки, меньше контактировать, больше отдыхать на свежем воздухе», – рассказывает о мерах родительница Юлия Ретунская.

«Если бы я боялась – я бы не отправила ребенка. Я считаю, что это нормально», – говорит родительница Екатерина Бакрушева.

Заведующая детсадом Наталья Наумова поясняет, что в группах убрали все ковры, мягкие игрушки. «Работаем без многоразовых полотенец. Имеем все необходимое, чтобы принять детей и удовлетворить их потребности в игровой форме на протяжении дня», – отметила она.

Всего в Северодонецке 18 дошкольных учреждений, 5 из них не открылись. «Работали с родителями. Просили, чтобы те, у кого нет крайней потребности, где мамы не работают, чтобы они сегодня не приводили деток. Просто нужно постепенно вводить садики», – поясняет заместитель городского головы Алексей Светиков.

Всего в первый день в детские сады города пришло около полутысячи детей.

Как сообщалось ранее, в Краматорске детские сады откроют не раньше второй половины июня. Раньше – не смогут выполнить все требования, предъявляемые Минздравом. Кроме того, выполнение этих рекомендаций только в первый месяц обойдется городу в 1,4 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»