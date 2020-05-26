Семь послов США в Украине сделали обращение в поддержку украинского-американского сотрудничества

Сегодня, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение 7-ми послов США в Украине в поддержку украинского-американского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба партии «Народный фронт».

Это ответ на обращение украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между обоими государствами. Украинское воззвание инициировал Киевский форум по безопасности.

«Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых тем в обоих документах», – считают в партии.

В обращении послов отмечается, что за последние три десятилетия США и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран – «стран, которые разделяют ценности демократии, свободы и человеческой свободы». «Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе», – говорится в документе.

Послы подчеркивают, что двусторонние отношения между нашими странами «давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих Республиканской и Демократической партий».

«Эти годы мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году», – отмечается в обращении.

«Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран. Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шагам, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга», – заключают послы США в Украине.

Обращение подписали:

первый посол США в Украине Роман Попадюк;

третий посол США в Украине Стивен Пайфер;

четвертый посол США в Украине Карлос Паскуаль;

пятый посол США в Украине Джон Хербст;

шестой посол США в Украине Уильям Тейлор;

седьмой посол США в Украине Джон Теффт;

девятый посол США в Украине Мари Йованович.

Председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook выразил благодарность всем послам США, подписавшие это обращение: «Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов».