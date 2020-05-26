Спасали всем двором: В Мирнограде коммунальщики завалили песком новорожденных щенят (Видео)

В Мирнограде (Донецкая обл.) коммунальщики случайно засыпали песком новорожденных щенят. На помощь обессиленным животным пришли местные жители.

Эля, бездомная собака, на днях родила щенков между плитами на площадке, расположенной близ многоэтажек. Когда коммунальщики расчищали этот участок, то случайно засыпали малышей песком. «Получается, что утрамбовали. А как бульдозер мог еще сделать? Он засыпал их полностью», – говорит Руслан, житель Мирнограда.

Из-под песка начали скулить щенята. Это услышали дети, они же позвали взрослых.

«Местная детвора подбежала, мы даже не знаем, как их зовут. Показали, где именно та плита, под которой находятся щенки. Эти же тети принесли совок, принесли лопату», – рассказывает местная жительница Юлия.

Собака также пыталась вытащить своих детей. «Мама щенят тоже пыталась со мной откапывать. Она лапами гребла, и мордочкой лезла. Как их увидела, начала хвостики облизывать», – отмечает мирноградка Марьяна.

Жители раскопали песок, но песиков достать не смогли – они застряли в бетонной щели, которую образовали придавленные плиты.

Мужчины взялись отодвигать плиты, пришлось использовать домкрат.

Щенков освобождали несколько часов. Достали живыми и внешне без поражений. Жители им соорудили будку, где сейчас и находится семья.

Как только малыши подрастут, зоозащитники начнут искать им хозяев. «Думаю, через полтора месяца щенки достигнут того срока, когда мы сможем начать им искать новую семью. Мы поможем с прививками, с обработкой от паразитов, только возьмите и подарите любовь», – отметила зоозащитница Александра.

Также волонтеры ищут мальчишек, которые первыми увидели произошедшее и позвали на помощь, – чтобы хотя бы их поблагодарить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»