Посчитали дважды: На Донетчине случайно указали лишнего заболевшего COVID-19

В Донецкой области ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной. В течение сегодняшнего дня, 26 мая, не обнаружено ни одного нового больного. Два пациента выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Важное замечание: на сегодня имеем 155 официально подтвержденных случаев COVID-19 в Донецкой области, хотя вчера сообщали о 156. Дело в том, что во время вчерашнего анализа данных в список новых пациентов внесли больного (70-летнего мужчину из Мариуполя), который уже лечится от COVID-19, таким образом посчитав его дважды», – пояснил губернатор.

Таким образом, с начала объявления карантина на Донетчине выявлено 155 случаев коронавирусной болезни:

4 из них завершились летальным исходом;

66 пациенты выздоровели;

85 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 мая в Украине коронавирусом заболели 21 584человек (7 575 человека – выздоровели, 644 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 44 случая СOVID-19 (35 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 409 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 13). В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).