Мария Красненко: Теперь дело за самими избирателями!

Определение чего-то в законе еще не означает реализации того, что в нем написано. Суть в том, что любой закон или даже норма потребует запуска ряда следующих действий – утверждение подзаконных нормативных актов (постановлений, инструкций, приказов и пр.), финансирование, определение ответственных, материально-техническое обеспечение и многое другое. На все это обычно отводится определенный период, чаще всего – это полгода.

Однако эти полгода в понимании центральных органов власти периодически могут растягиваться. Именно по этим причинам определенные нормы могут стать мертвыми или иметь трудности в реализации.

Но я не об этом, а больше о понимании каждым из нас процессов, которые происходят, и ответственных, которые на своем уровне сталкиваются с вызовами и потребностями. И если говорить просто, то важным является понимание того, что если что-то было принято Верховной Радой сегодня, это не значит, что оно сегодня уже и заработает.

Но не все так плохо! Приведу на примере. Хорошем примере.

Внесение изменений в правовые акты

Избирательным кодексом Украины, с его долгим вынашиванием и многочасовыми потугами, был принят 19 декабря 2019 года, были внесены изменения в закон «О Государственном реестре избирателей».

Именно этим законом предусматривается возможность изменения избирательного адреса внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и трудовыми мигрантами по фактическому месту жительства на основании заявления с предоставлением подтверждающего документа (отмечу, что перечень является широким). Если коротко, то инновацией стало то, что совершеннолетние граждане на президентских, парламентских и даже местных выборах смогут пойти на участок не там, где зарегистрированы (имеют прописку в паспорте), а там – где они фактически проживают. Если этого захотят конечно.

Однако, чтобы это сделать, Центральной избирательной комиссии нужно было в шестимесячный срок от 1 января 2020 года привести свои акты в соответствие с Кодексом. 18 мая ЦИК приняла соответствующее постановление. И поэтому, уже 1 июля без риска или проблем мы сможем изменить избирательный адрес! А это значит, что переселенцы и трудовые мигранты не имеют никаких препятствий в возможности выбирать власть и в результате – чувствовать себя, если и не полностью, то хотя бы частично членами территориальной громады.

Коммуникация с общественностью

Что не менее важно, то принятое ЦИК постановление «О порядке рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса на другой, чем адрес зарегистрированного места жительства» было не просто написано ими, а обсуждена в широком кругу экспертов и общественности. И это говорит всем нам и власти о том, что коммуницировать, дискутировать и критиковать (конструктивно) возможно и даже нужно. И делать это можно онлайн в условиях карантина. Поэтому, этот пример – образец для других органов государственной власти. Так держать!

Онлайн-сервисы становятся реальными

Как бы мы не относились к онлайн-сервисам, но они уже являются частью нашей жизни и коммуникацией с государством. Теперь коммуницировать о своем желаемоемом месте голосования и подавать документы на изменении избирательного адреса можно будет онлайн!

Если вы помните очереди перед прошлыми выборами или даже стояли в них – задумайтесь над тем, чтобы теперь сделать это будучи дома. И я скажу вам так, что такой функционал значительно важнее для граждан, чем цифровой студенческий билет. Особенно для тех, кто проживает отдаленно от органов ведения Государственного реестра избирателей или для тех, кому такой визит затруднен вследствие инвалидности, маломобильности.

Вызовы

Теперь дело за самими избирателями, для которых процедура обращения максимально упрощена! Но не следует забывать, что на старте не все может быть идеально и гладко. Ведь все мы люди и учимся. А учиться будут все – и избиратели, и специалисты. Однако важно учиться и менять, улучшать, оптимизировать. А власти в целом, особенно в контексте сказанного, работать в реалиях и кооперации, с целью улучшения и оптимизации.