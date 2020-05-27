Луганщина: Где и сколько купили жилья для детей-сирот

Одним из важных направлений социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, является обеспечение их жильем. На начало года, по данным служб по делам детей, в Луганской области на квартирном учете находится 132 ребенка этой категории, а также 312 человек из их числа. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За последние 3 года местными органами власти жилье было предоставлено в Лисичанске, Белокуракинском, Беловодском, Попаснянском и Сватовском районах. В других городах и районах решению этого вопроса не уделяется должного внимания.

Уже 3 года подряд для обеспечения жильем детей и лиц, нуждающихся в жилье, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставляется государственная финансовая помощь в виде субвенции из госбюджета.

В 2019 году Луганской области была выделена субвенция в сумме более 18 млн грн. Все средства были распределены в полном объеме по территориям на выплату денежной компенсации на приобретение жилья для 51 человека. На сегодня уже 30 человек приобрели жилые помещения за счет предоставленной денежной компенсации.

Много детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа находятся на квартирном учете: в Лисичанске – 77, Северодонецке – 24; Попаснянском районе – 40, Станично-Луганском – 58, Старобельском – 63, Кременском – 28 Сватовском и Новопсковском районах – по 29 человек.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году завершено строительство двух детских домов семейного типа в Новопсковском и Беловодском районах.