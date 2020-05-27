В перчатках с сигаретой и без масок: Как работают рынки в Мариуполе и Краматорске (Видео)

В Мариуполе и Краматорске рынки работают в условиях карантина. Карантинные мероприятия выполняются не везде.

В 9:00 в Мариуполе журналисты пришли на рынок как покупатели. На входе измеряют температуру, но на территории рынка некоторые покупатели – без масок и перчаток.

Через час журналисты приехали уже с камерой. Без температурного скрининга их не пускают. Работник рынка Николай рассказывает: работу выполняет добросовестно. «Моя задача – измерить температуру. И следить, чтобы все были в масках», – говорит Николай.

Большинство продавцов – в защитных повязках. Жалуются, что неудобно. «У меня потеют очки и я не вижу людей», – рассказывает одна продавщица.

Другая продавщица – без маски, но на ней защитный экран. Говорит, что пробовать товар не позволяет. По ее словам, люди, получившие отрицательный ответ на вопрос, можно ли попробовать, обижаются и уходят.

Продавцы уверяют, что меняют средства защиты каждые 2 часа, дистанции – придерживаются. Это подтверждают и покупатели.

Но иногда о повязках все равно забывают. «Я только что кушала», – объясняет продавщица, снявшая маску.

Есть и те, кто пренебрегает карантинными правилами. Одна из продавщиц в защитных перчатках держит сигарету – курит на рабочем месте.

В горсовете сообщают, что проверки на рынке осуществляются ежедневно – в разное время. «Если комиссии установят нарушения, будут их часто устанавливать, то рынок до конца карантина, по решению председателя комиссии, может закрыться. Наличие дезинфицирующих средств на каждом рабочем месте, проведение скрининга и наличие масок и перчаток – это то, в чем заинтересован каждый рынок», – объясняет директор Департамента по вопросам экономики Мариупольского городского совета Евгений Бодягин.

А в Краматорске на рынке – ни температурного скрининга, ни санитайзеров. Маски – только у половины продавцов. Маски не носит никто. «Целый день в маске тяжело», – говорит одна из продавщиц.

Увидев камеру, продавцы быстро надевают маски, но спиртовые растворы ищут долго. Среди покупателей большинство также без средств индивидуальной защиты.

За выполнением карантинных мероприятий не следит ни охрана, ни администрация рынка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Донбасс»