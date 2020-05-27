Последний звонок и карантин: Как школы попрощаются с выпускниками

Из-за карантина в Украине запрещены любые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Об этом пишет «Сегодня».

Министерство образования еще в апреле опубликовало письмо, в котором просит школы отказаться от последнего звонка и выпускных вечеров. Это письмо – не запрет, а рекомендация.

«МОН предлагает не проводить массовые мероприятия c привлечением участников образовательного процесса. В частности, последние звонки и выпускные вечера. Обращаем внимание, что решение принимает школа и ее основатель – органы местного самоуправления», – прокомментировали в Минобразования.

Другое дело, что на время карантина в Украине запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Впрочем, некоторые школы все же готовятся провести последний звонок. Но он будет виртуальным. Директор школы №5 Печерского района Киева Светлана Олексюк рассказывает, что их школа готовит прямой эфир со своими учениками на 29 мая.

«Мы такое делаем впервые, но надеемся, что наши ученики оценят это. К сожалению, мы не можем провести традиционный последний звонок и на более поздний период мы тоже не можем перенести», – рассказывает Олексюк.

Мама шестиклассника Александра Романюк говорит, что в лицее, где учится ее сын, каждый класс должен провести последний звонок онлайн. Каким он будет – зависит от классного руководителя или фантазии детей.

«Классный руководитель сына перед онлайн-встречей попросила записать видео на минуту о том, чем запомнился этот год. Из этих видео смонтируют один фильм, который "представят" на последнем звонке. Кроме того, накануне последнего звонка классный руководитель собрала адреса детей и будет отправлять им грамоты, сертификаты за участие в конкурсах, за участие в жизни лицея и так далее», – рассказала Александра Романюк.

Несмотря на запрет массовых мероприятий, в одной из частных школ Харькова выпускной решили провести. Вместо лент выпускники пришли в масках с надписью «Выпуск 2020». На стадионе собрали 48 одиннадцатиклассников, учителей и первоклассников. В самой школе уверяют, что все соблюдали дистанцию. Уже после мероприятия директор городского управления образования Ольга Деменко заявила, что школа не обращалась за разрешением провести выпускной. Полиция Харькова собирается назначить проверку, были ли нарушения во время празднования.

Этот случай – исключений из правил. В этом году в школах выпускные не будут проводить. Светлана Олексюк говорит, что мероприятия на период после карантина не планируют. Более того, пока неизвестно, когда школа сможет выдать выпускникам документы.

Ученики 11-х классов должны сдать Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО. Поэтому документы о полном среднем образовании они получат после тестирования, когда будут известны результаты.

«Мы пока не знаем, когда будем выдавать документы одиннадцатиклассникам. Пока никакой информации об этом не получали. Видимо, это будет после ВНО, но даты тестирования еще под вопросом», – рассказала Светлана Олексюк, директор школы №5 Печерского района Киева.

Минобразования планирует начать ВНО по математике 25 июня, а завершить химией 17 июля. Результаты тестирования по всем предметам огласят до 29 июля.

Аттестаты вовремя получат только девятиклассники. В школах должны составить график выдачи свидетельств о базовом среднем образовании и после 15 июня будут приглашать выпускников забрать документы.

Одиннадцатиклассница Валерия Зинченко из Херсона говорит, что после ВНО планируют классом собраться и отметить выпуск.

«Мы не знаем, продолжится ли карантин. Но после ВНО мы хотим собраться классом вне школы, позвать учителей. Но это точно будет уже не то. Лето для нас будет сложным, поскольку сразу после ВНО начнется вступительная кампания, многие разъедутся и в итоге мы можем и не собраться», – рассказывает Валерия.