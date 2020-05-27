Температуру детям измеряют ртутным термометром: В Горловке показали детскую поликлинику (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) медики детской поликлиники принимают меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«В детской поликлинике Горловке оказывают консультативную помощь. Чтобы предупредить занос инфекции, разделить потоки больных детей, подозреваемых на возможный вирус, на входе выставлен "фильтр" – где медсестра опрашивает пациентов с записью в листочке», – говорится в сюжете.

Также проводится термометрия – температуру детям измеряют ртутным градусником. Используются перчатки и средства индивидуальной защиты.

«Когда пациент и его законные представители – родители или другие члены семьи – расписываются нам о том, что нет угрозы контакта, он имеет нормальную температуру, он (пациент) проходит в кабинеты детской консультативной поликлиники. При наличии температуры, при возможном контакте, возможности заноса инфекции помощь таким деткам оказывается, но не в пределах нашей поликлиники, а в кабинете инфекционных заболеваний – здесь же, в этом здании. Вход с противоположной стороны», – утверждает заведующая поликлиникой Юлия Карабицкая.

В медучреждении, как уверяют в «ДНР», каждые 2 часа проводится санобработка помещений: ручки дверей обрабатывают дезраствором, проводят дополнительную влажную уборку и проветривают помещения. На стендах размещены санитарные бюллетени, плакаты, где рассказывается о путях распространения инфекции и способах предупреждения заражения.

«При отсутствии масок, такое, к сожалению, бывает, в экстренных случаях мы пациентов обеспечиваем одноразовыми масками, чтобы они могли посетить врача», – уверяет Юлия Карабицкая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube