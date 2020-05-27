Официально: «Шахтер» и «Динамо» сыграют в последний день весны

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сообщается, что 26 мая состоялось заседание исполкома УАФ по итогам которого принято решение о возобновлении футбольного сезона в Украине.

«После того дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 24-го тура чемпионата. Все шесть поединков пройдут во время ближайшего уик-энда, а именно 30-31 мая. Встреча "Шахтера" с "Динамо" состоится в последний день весны», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что согласно плану-календарю доигрывания соревнований УПЛ завершающий, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы – на 25-е и 29 июля.