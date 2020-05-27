«Укрзализниця» открыла продажу билетов на поезд «Киев-Константиновка» (Инфографика)

На поезд «Киев-Константиновка» и поезда на еще 4-х направлениях открыта продажа билетов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализници».

«Укрзализныця начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов открыта на поезда №721 / 722 "Киев-Харьков", №726 / 725 "Киев-Харьков", №763 / 764 "Киев-Одесса", №711 / 712 "Киев-Константиновка", №740 / 739 "Киев-Кривой Рог"», – отмечают в пресс-службе.

Там добавляют, что, согласно постановлению Кабинета министров, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.