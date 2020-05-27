Суп харчо, сосиска и послушные пациенты: В Волновахе закрыли на карантин терапию

На карантин закрыли терапевтическое отделение Волновахской центральной районной больницы (Волноваха, Донецкая обл.). Причина – COVID-19, диагностированный у местного жителя, пациента больницы.

Сейчас в отделении на обсервации находятся 9 медиков и 15 пациентов. Здание огородили сигнальной лентой.

Как рассказала врач-терапевт Ольга Белозерова, пациентов после начала карантина не госпитализируют. Сейчас остались пациенты, которых долечивают. «Сейчас они будут находиться 2 недели у нас на самоизоляции. Пациенты у нас очень послушные, придерживаются карантина, даже не перемещаются по отделению. У нас еда развозится по палатам», – рассказала врач.

Сейчас медперсонал и пациенты получают 4-разовое питание. Пищу готовят в пищеблоке на территории больницы и передают через стол. Шеф-повар медучреждения Ирина Пархоменко рассказала, что на обед 26 мая приготовлен суп харчо, пшеничная каша, отварная сосиска.

По словам заместителя главного врача Александра Белозерова, мужчина, у которого выявили COVID-19, в апреле был пациентом больницы №2 в Мариуполе. Тогда экспресс-тест и ПЦР-исследование показали отрицательный результат.

После того, как с двусторонней пневмонией он попал в Волновахскую больницу, у него диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина выздоровел, находится на самоизоляции дома. Среди контактных лиц – 105 человек.

Александр Белозеров сообщил, что все контактные лица обследованы. «Экспресс-тесты у всех отрицательные, ждем сейчас результаты ПЦР-тестов», – сообщил он.

Помимо этого, были проведены противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия по месту проживания больного. Самоизоляция всех контактных лиц будет длиться 2 недели.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам «UA:Донбасс»