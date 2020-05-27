В Кремле прокомментировали угрозы «Л-ДНР»

Кремль к заявлениям «главы ДНР» и «главы ЛНР» о повышении боеготовности относится «с пониманием». Об этом в эфире российского радио заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обвиняет в обстрелах «украинскую сторону». «Мы уже говорили, что обеспокоены обстрелами с украинской стороны… Мы видели, что, к сожалению, эти обстрелы имеют тенденцию к интенсификации», – уверяет пресс-секретарь.

Это, по его словам, «не может не вызывать общей обеспокоенности».

Также спикер Кремля заявил, что «конечно, вполне понятна такая жесткая и острая реакция представителей самопровозглашенных республик». «Ситуация действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность», – утверждает Песков.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач. «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе «республики» объявили «режим высшей степени боевой готовности», на въездах в города установили дополнительные блокпосты.

При этом военный эксперт Михаил Жирохов считает, что угрозы «Л-ДНР» – это «не более чем информационный шум, не более, чем сотрясание воздуха».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»