Полнейшая катастрофа: В «ДНР» работники ж/д рассказали о задержках зарплаты и 3-дневной рабочей неделе

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины сложилось критическое положение на железной дороге. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, работники «республиканской» «Донецкой железной дороги» написали коллективные обращения к руководству предприятия, «главе ДНР» Денису Пушилину. Скан-копии размещены в местных пабликах.

Как указывают работники, с апреля 2019 года начались задержки с выплатой зарплаты. К нестабильным выплатам добавилась неполная рабочая неделя (4-дневная). «А уже в 2020-м мы наблюдаем полнейшую катастрофу. Железная дорога опускается на самое дно… Уже стала закономерной скрытая 3-дневная рабочая неделя, на которую работники соглашаются "по своему личному желанию"», – отмечается в обращении работников.

Также сообщается, что «большая часть рабочих за апрель получит не более 5-7 тыс. руб. (2-3 тыс. грн по местному курсу на 27.05.2020, – ред.) заработной платы, да и то, еще неизвестно – когда».

Кроме того, работники рассказывают об изношенности оборудования и других проблемах.

«Сегодня коллектив железнодорожников на пределе своих возможностей обеспечивает работоспособность дороги, но социальная напряженность в коллективе настолько высока, что взрыв может произойти в любой момент… У железнодорожников в большинстве складывается мнение о преднамеренном развале некогда стабильной и процветающей отрасли», – резюмируют работники.