За сутки в Украине от коронавируса выздоровели 420 человек

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 420 человек. Заболевших – 321 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 321 человек. Из них 14 детей и 58 медицинских работников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек. Хочу обратить внимание, что это уже второй день подряд, когда у нас количество заболевших меньше количества людей, которые выздоровели», – сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что в целом за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 21905 человек. Из них 1595 детей и 4241 медицинский работник. При этом в целом выздоровели 7995 человек. Из них 1999 медицинских работников. Летальных случаев – 658.

Максим Степанов проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (43), Ровенской (39) областях и г. Киеве (29).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 155 случаев COVID-19, в Луганской – 45.