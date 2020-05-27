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Сводка из зоны ООС за 26 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

27.05.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов;
  • в окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Пищевика и у Марьинки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 32 единицы. Обстрелы на донецком направлении велись в направлении поселка Старомихайловка. При обстрелах применялось вооружение БТР, БМП, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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