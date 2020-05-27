В ВСУ зафиксирована третья смерть от COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирована третья смерть от коронавируса. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 25 мая умер сотрудник Вооруженных Сил Украины (Львовская область)», – говорится в сообщении.

В Командовании Медицинских сил рассказали, что умерший сотрудник болел с 11 мая, лечился дома.

«18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья работник ВС Украины обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и в тот же день ему был выполнен экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19. Исследование пациента показало отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 посмертно», – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня в ВСУ болеют COVID-19 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 287 человек. У 35 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

За прошедшие сутки зарегистрированы 4 новых (один из них летальный, как сообщалось выше) случая заболевания COVID-19.

«В учреждениях здравоохранения находятся двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении. На 27.05.2020 запланирована госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – рассказали военные медики.

«Сейчас в Вооруженных Силах Украины учтены 162 человека, болеют 57 человек, выписаны 102 человека, летальных – 3 случая», – добавили в Командовании Медицинских сил.