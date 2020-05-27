RU
Все новости

Плюс один в Лисичанске: На Луганщине зафиксировали новый случай COVID-19

27.05.20 10:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за прошедшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Луганский облгосадминистрации.

COVID-19 выявлен у жителя Лисичанска, который ранее вернулся из-за границы (из РФ). Все время этот человек находился на самоизоляции. Круг контактных лиц определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.

За все время исследований на Луганщине заболевание лабораторно подтверждено у 45 человек, из них выздоровели – 36; лечатся – 9 (4 – на стационаре, 5 – амбулаторно).

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 2,05%», – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 мая в Украине коронавирусом заболели 21 905 человек (7 995 человек выздоровели, 658 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 155 случаев СOVID-19 (66 человек выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» (на 26 мая) – 409 случаев заболевания (103 человека выздоровели, летальных случаев – 13). В «ЛНР» (на 26 мая) – 384 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк