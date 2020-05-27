Степанов сообщил, когда Украина планирует возобновить международное авиасообщение

Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня. Об этом сегодня, 27 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что на автомобиле в настоящее время можно без ограничений выехать из нашей страны (запрет касается только пассажирских перевозок).

«Если мы говорим про авиасообщение, то, согласно тому плану выхода из карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется начиная с 15 июня. Но хочу еще раз напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, должен уйти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" и пробыть на самоизоляции в течение 14 дней», – сказал Степанов.