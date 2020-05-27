Карантин в больницах в «ДНР»: Какие медучреждения закрыты

В «ДНР» 3 медицинских учреждения полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«3 медицинских учреждения в ДНР полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, Докучаевская городская больница. Она попала на карантин после выявления COVID-19 у медсестры из акушерско-гинекологического отделения, которая, будучи зараженной, продолжала ходить на работу с повышенной температурой и могла инфицировать своих коллег», – сообщила Долгошапко.

«После данного случая с положительными результатами тестов на коронавирус были госпитализированы и другие сотрудники медучреждения. Теперь из Докучаевска к нам ежедневно поступают один-два человека с COVID-19. Больница закрыта предварительно на 2 недели, но карантин при необходимости будет продлен. Сейчас там функционирует только инфекционное отделение, а потоки пациентов перенаправлены в другие населенные пункты», – добавила она.

Также, по словам «министра», карантинные меры введены в нескольких отделениях «Донецкого клинического территориального медицинского объединения», частично закрыта больница № 2 в Макеевке, решается вопрос о введении карантина в городской больнице № 24 города Донецка, куда поступают пациенты с пневмонией. Недавно после карантина были открыты терапевтическое отделение Макеевской горбольницы №6 и Донецкая горбольница №16.