Житель Донетчины пытался живьем сжечь оппонента

Житель Угледара (Донецкая обл.) облил горючим веществом и поджог мужчину, с которым незадолго до этого поссорился. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что сегодня около 7:00 из городской больницы Курахово в полицию поступило сообщение о госпитализации 37-летнего мужчины с различными степенями ожогов головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Полицейские выяснили, что пострадавший – житель Запорожья. Он вместе с коллегой приехал в Угледар по работе.

Накануне вечером мужчина решил прогуляться и познакомился с местными жителями. С одним из новых знакомых во время совместного употребления спиртного у него возникла ссора, в результате которой злоумышленник облил жителя Запорожья горючим веществом и поджег. С многочисленными ожогами утром потерпевшего обнаружил коллега и отвез в больницу.

«В настоящее время полицейские установили личность вероятно причастного к совершению преступления. Им оказался 47-летний местный житель. Фигуранту инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. Продолжаются следственные действия», – рассказали в полиции.