COVID-19 в «ДНР»: Месячный пациент, больные в 18 городах и районах и проверки «участковых»

В «ДНР» больные коронавирусом COVID-19 есть практически в каждом из 18 городов и районов. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Долгошапко, в «республике» удается сдерживать распространение коронавируса.

«На сегодня у нас достаточно мест в учреждениях здравоохранения, оборудования, лекарственных препаратов. Справляемся… Эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией стало введение ограничительных мер – режима повышенной готовности. Положительную роль сыграл перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Кроме того, пошла на спад заболеваемость ОРВИ, в том числе гриппом», – утверждает «министр».

По ее словам, за людьми, находящимися на самоизоляции, осуществляет наблюдение «участковый инспектор», который может в любое время лично проверить, находится ли человек дома. «Если искомое лицо отсутствует, составляется специальный акт, следствием которого может стать наложение штрафа», – сообщила Долгошапко.

Также она рассказала, что с середины марта и до настоящего времени в «ДНР» было проведено более 3 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Она отметила, что исследование длится от 6 до 8 часов. «Сами тесты находятся в республиканском центре санитарно-эпидемиологического надзора ДНР, а вот биоматериалы у людей для исследований берутся на местах», – уверяет «министр».

Она привела статистику, согласно которой «из общего числа пациентов порядка 60% переносят COVID-19 в легкой форме, 25% в средней и только 15% – в тяжелой форме; треть тяжелых больных нуждаются в интубации трахеи посредством подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)».

«На сегодняшний день 2 человека находятся на интубации трахеи, еще 36 получают кислород через маску. В основном болеют люди за 50 лет. Хотя и среди молодежи и жителей среднего возраста тоже достаточно заболевших. Но в молодом возрасте болезнь переносится значительно легче. Самому младшему пациенту с коронавирусной инфекцией был 1 месяц. Ребенок заразился от матери. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Самому возрастному пациенту было 84 года. К сожалению, он скончался», – сообщила «министр».

«Могу сказать, что практически в каждом из 18 городов и районов республики есть люди, которые перенесли вирус или на данный момент находятся на лечении», – добавила она.