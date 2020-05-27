Когда заработают КПВВ на Донбассе: Детали от пограничников

В Госпогранслужбе готовы к запуску КПВВ на Донбассе, есть порядок обсервации и приложение «Дій вдома». Об этом сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Сейчас информация такова, что в связи с решением правительства продлить карантин до 22 июня такие ограничения будут действовать и на контрольных пунктах въезда/выезда. Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению. Относительно дальнейших мер – все будет зависеть от дальнейших действий правительства», – подчеркнул Лизогуб.

По его словам, подразделения Госпогранслужбы, которые выполняют задачи в пределах гуманитарных коридоров и непосредственно на КПВВ, готовы к изменениям. Если будет соответствующее решение, пропуск будет обеспечен.

«Будет заступать на службу достаточное количество пограничных нарядов, пропуск будет динамичный, есть, если правительство определит, порядок обсервации, есть приложение "Дій вдома". Этот механизм уже наработан и будет действовать на линии разграничения», – сообщил пограничник.

Он также рассказал, что некоторых граждан, в отношении которых командующий Объединенных сил принимает решение о пропуске на временно неподконтрольную территорию, возвращают незаконные вооруженные формирования, то есть не пускают. Последний случай имел место 25 мая на КПВВ «Станица Луганская».