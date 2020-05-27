Коронавирус в «ДНР»: Заболел двухлетний ребенок, зафиксирована еще одна смерть

В «ДНР» за сутки зафиксировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 435:

на лечении – 313 пациентов,

выписаны – 108 человек,

летальных случаев – 14.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 мая в Украине коронавирусом заболели 21 905 человек (7 995 человек выздоровели, 658 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 155 случаев СOVID-19 (66 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 45 случаев (36 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 26 мая) – 384 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).