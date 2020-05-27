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В соцсетях сообщают о смерти хирурга-ортопеда в Донецке

27.05.20 12:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке от коронавируса скончался еще один врач. Об этом сообщили его родственники в соцсетях.

В частности, сообщается, что хирург-ортопед Жамалетдинов Ринат Рифатович, работавший в «республиканском травматологическом центре», скончался 25 мая.

Известно, что медик был госпитализирован, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.

«Это мой дядя. Ринат Рифатович. Хирург-ортопед, врач с 30-летней практикой, отзывчивый и добрейший человек, настоящий профессионал. Сегодня (25 мая – ред.) его не стало», – написала племянница врача Джамиля Измайлова на своей странице в соцсети.

Врач был широко известен в Донецке, и в соцсетях местные жители выражают семье многочисленные соболезнования.

Отметим, что в «ДНР» 3 медицинских учреждения полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции – однако «РТЦ» среди них нет.

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