В соцсетях сообщают о смерти хирурга-ортопеда в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке от коронавируса скончался еще один врач. Об этом сообщили его родственники в соцсетях.

В частности, сообщается, что хирург-ортопед Жамалетдинов Ринат Рифатович, работавший в «республиканском травматологическом центре», скончался 25 мая.

Известно, что медик был госпитализирован, у него был подтвержден коронавирус COVID-19.

«Это мой дядя. Ринат Рифатович. Хирург-ортопед, врач с 30-летней практикой, отзывчивый и добрейший человек, настоящий профессионал. Сегодня (25 мая – ред.) его не стало», – написала племянница врача Джамиля Измайлова на своей странице в соцсети.

Врач был широко известен в Донецке, и в соцсетях местные жители выражают семье многочисленные соболезнования.

Отметим, что в «ДНР» 3 медицинских учреждения полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции – однако «РТЦ» среди них нет.