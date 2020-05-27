В Краматорске капитально отремонтируют детскую больницу, которая обслуживает детей севера Донецкой области. Начать работы планируется в этом году. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

На сегодня Коммунальное неприбыльное предприятие «Детское территориальное медицинское объединение» (КНП «ДТМО») обслуживает примерно 30 тыс. детей Краматорска и других населенных пунктов на севере Донетчины. В конце 2019 года депутатами горсовета было выделено 1 млн 300 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий поликлиники и стационара медучреждения.

Тендер в феврале 2020 года определил проектировщиков и, согласно условиям договора, уже в июне они должны представить готовый проект. Планируется, что финансирование ремонта происходить на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. В этом году для этого в городском бюджете заложено 8 млн грн, а в областном еще 20 млн грн. Общая стоимость работ может составить ориентировочно 45 млн грн.

«На сегодняшний день мы готовимся к ремонту, планируем временные переезды отделений. Некоторое время нам будет тесно, но этот ремонт давно необходим, все врачи и работники заведения прекрасно это понимают и с нетерпением ждут его начало», – рассказала начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник.

«В связи с тем, что процесс работы медицинского учреждения невозможно прекратить или, хотя бы, приостановить на время, ремонт помещений будет разбит на 3 очереди. В течение 2020 и 2021 года мы должны получить полностью отремонтированные здания стационара и поликлиники детской больницы. Проект также включает благоустройство прилегающих территорий», – рассказали в Управление капитального строительства и перспективного развития города.

Вместе с тем, параллельно в ДТМО будет реализовано еще 2 больших проекта: ремонт крыши и полная термомодернизация здания. Они имеют различные источники финансирования.

Ремонт крыши больницы уже почти завершен, он был полностью профинансирован за счет городского бюджета.

Также в этом году будет выполнена термомодернизация зданий ДТМО – источником финансирования выступает Европейский инвестиционный банк, а общие расходы составляют более 26 млн грн. Реализация начнется уже этим летом и должна быть завершена в 2021 году.