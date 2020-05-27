В «ДНР» назвали условие для открытия «границы»

В «ДНР» откроют «границу» после стабилизации эпидемической ситуации, то же касается снятия ограничений внутри «республики». Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«О полном снятии ограничений можно говорить, когда у нас прекратится прирост заболевших или хотя бы произойдет двукратное снижение их числа. Пока говорить об этом рано. Из сообщений СМИ мы знаем, что Киев пока не планирует открывать границы для Донбасса, поэтому смысла говорить о работе пунктов пропуска на линии разграничения нет. Как только мы будем понимать, что ситуация стабилизировалась, можно будет говорить и об открытии государственных границ республики», – уверяет Долгошапко.

Также «министр» сообщила о ситуации с началом летнего сезона, так как на данный момент действуют ограничения въезда в Новоазовский район, где находится единственный в «ДНР» морской курорт – поселок Седово.

«Будет изучаться уровень заболеваемости по состоянию на конец мая, и если ситуация пойдет на спад и в июне произойдет значительное снижение, то с июля, как и уточнялось в указе, Седово будет открыт для отдыхающих», – утверждает Долгошапко.

Напомним, КПВВ на Донбассе откроются не раньше 22 июня.